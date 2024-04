Sorrisenses conquistam título inédito na Taça Centro-oeste Infantil de Handebol

Alto contraste

Os atletas dos times masculino e feminino escreveram mais uma página dourada para a Associação Sorriso de Handebol (ASHB), ao conquistarem o título de campeões da Taça Centro-oeste Infantil de Handebol. Superando o resultado do ano anterior, onde foram vice-campeões, os sorrisenses demonstraram determinação e talento contra equipes de alto nível de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e do Distrito Federal, durante a competição realizada entre 16 e 20 de abril, em Brasília. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



