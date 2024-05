Sorrisenses se unem em solidariedade às vítimas do desastre climático no RS

Representantes de entidades de classes e dos poderes Executivo e Legislativo se reuniram, neste sábado (04), com o comandante da 10ª Companhia Independente Bombeiros Militar, tenente Thiago Soares Reis, e com o coordenador de Proteção e Defesa Civil (Compdec), sargento BM da reserva remunerada Alberto dos Santos, para definir estratégias de arrecadação e distribuição de doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Com mais 850 mil pessoas afetadas e 83 óbitos confirmados, esse já é o maior desastre climático registrado no estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.