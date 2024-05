Sorriso: Emissão de alvarás bate recorde no primeiro quadrimestre

Sorriso fechou o primeiro quadrimestre do ano com a emissão de 585 alvarás de construção. O número excede em cinco documentos os registros do mesmo período do ano passado, que foi marcado pela emissão de 580 autorizações para o “pode montar o canteiro de obras”.

