Startups lideradas por mulheres: o crescimento na prática de open innovation Apesar de recentes avanços, a situação de homens e mulheres no mercado de trabalho segue em desequilíbrio. De acordo com dados do...

Alto contraste

A+

A-

Startups lideradas por mulheres têm crescimento recorde na prática de open innovation

Apesar de recentes avanços, a situação de homens e mulheres no mercado de trabalho segue em desequilíbrio. De acordo com dados do IBGE, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho continua abaixo da taxa de homens. Além disso, mesmo entre as mulheres que já estão inseridas no mercado, ainda persistem desafios como a busca pela equidade salarial entre os gêneros e o aumento da proporção de mulheres nos cargos de alta liderança.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• PF diz que corpos achados em embarcação no Pará eram de africanos

• Sábado será Dia D de vacinação contra a gripe

• Comissão promove debate sobre desafios para escoar a safra brasileira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.