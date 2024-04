Superlotação no pronto atendimento do Hospital Estadual Santa Casa preocupa SES e CRM O pronto atendimento pediátrico do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, já opera com 130% da sua capacidade instalada. A situação...

Momento MT| 25/04/2024 - 17h33 (Atualizado em 25/04/2024 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share