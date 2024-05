Suspensão da dívida do Rio Grande do Sul: Recursos para reconstrução do estado

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (15), que será relator do projeto que suspende os pagamentos de 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O texto é de autoria do Poder Executivo e determina que o dinheiro seja aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas chuvas nas últimas semanas.

