Taxa de desemprego atinge menor índice em 10 anos no Brasil ![CDATA[ A taxa de desemprego do país no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%, uma queda de 0,9 ponto percentual na comparação...

Alto contraste

A+

A-

![CDATA[ A taxa de desemprego do país no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%, uma queda de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo trimestre de 2023 (8,8%), segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada hoje (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é a mais baixa da série histórica do primeiro trimestre em 10 anos - até então, o menor índice tinha sido registrado no primeiro trimestre de 2014, com 7,2%. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Prefeitura licita passagens aéreas e terrestres

• NIF publica edital com 123 terrenos baldios tomados por sujeira

• Hospital universitário no Rio Grande do Sul deixa de receber pacientes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record. ]]>