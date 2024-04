Temporada do IPTU 2024: Confira como sua contribuição pode transformar a cidade

A Prefeitura Municipal de Diamantino tem um lembrete especial para todos os moradores: a temporada do IPTU 2024 já começou! Esta é a oportunidade perfeita para que cada um possa ficar em dia com o município. Ao contribuir com o IPTU, o cidadão realiza muito mais do que um pagamento; investe no coração da comunidade. Cada real arrecadado é transformado em melhorias concretas para todos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.