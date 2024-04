Tio é preso após tentar matar sobrinho com golpes de faca em Cuiabá

O autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no mês março deste ano em Cuiabá teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (26.04), em investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Civil do estado do Pará.

