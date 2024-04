Torneio de Interpolos Sorriso + Esporte agita a cidade neste sábado

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), promove neste sábado (27), o Torneio de Interpolos Sorriso + Esporte com a modalidade futebol. Com a participação de mais de 200 atletas da categoria sub-10. As competições serão sediadas no campo da Praça da Juventude, das 07 às 11 horas.

