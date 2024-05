Trabalho escravo no ambiente doméstico em debate na CDH O trabalho escravo no ambiente doméstico será o tema da audiência a ser promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), na segunda...

O trabalho escravo no ambiente doméstico será o tema da audiência a ser promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), na segunda-feira (6), a partir das 9h. O debate foi sugerido pelo presidente do colegiado, senador Paulo Paim (PT-RS), e faz parte do ciclo de audiências públicas para discutir a Sugestão Legislativa que institui o Estatuto do Trabalho. O senador também é o relator da matéria. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



