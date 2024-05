Tragédia em Cuiabá: Sargento da Polícia Militar é assassinado em serviço

O Governo de Mato Grosso lamenta a morte do sargento da Polícia Militar Odenil Alves Pedroso, de 47 anos, em Cuiabá, nesta terça-feira (28.05). Ele prestava serviço na Unidade de Pronto Atendimento no bairro Morada do Ouro quando um motociclista passou pelo local e disparou contra o policial, que foi atingido na cabeça.

