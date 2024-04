Tragédia na BR-163: Acidente fatal envolvendo três caminhões em Nova Mutum

Na manhã desta quinta-feira (25), um acidente de proporções graves assolou a BR-163 nas proximidades de Nova Mutum, resultando em uma tragédia que ceifou duas vidas. As vítimas, cujas identidades permanecem desconhecidas até o momento, eram os condutores dos caminhões envolvidos no fatídico acontecimento, conforme informações divulgadas pela concessionária Rota do Oeste.

