Tragédia nos EUA: Mulheres são infectadas com HIV após procedimento estético

Pelo menos três mulheres são infectadas com HIV após procedimento estético nos Estados Unidos

Pelo menos três mulheres foram infectadas com HIV durante um procedimento estético feito em uma clínica clandestina em Albuquerque, nos Estados Unidos. Elas passaram pelo chamado "vampire facial" ("vampiro facial", em tradução livre), uma técnica de microagulhamento que consiste em retirar o sangue do paciente para separar o plasma rico em plaquetas e "devolvê-lo" para a pessoa por meio de perfurações feitas com agulhas. As informações são do jornal The New York Times.

