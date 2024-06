Última chance: Campanha de vacinação contra a Poliomielite termina nesta sexta-feira (14)

A campanha de vacinação contra a Poliomielite termina nesta sexta-feira (14) em Cuiabá. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) por meio da Superintendência da Vigilância Epidemiológica do município. A vacinação começou em 28 de maio e imunizou 7.714 crianças, o que equivale a 21,09% da cobertura alcançada. Com o fim da campanha, a vacina volta a ser aplicada somente no calendário vacinal infantil.

