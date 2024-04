Última chance: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no Enem termina nesta sexta-feira (26)

Estudantes participantes do Pé-de-Meia ou inscritos no CadÚnico podem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 de graça. Para isso, é preciso solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 26 de abril, no Portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.