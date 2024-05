Universidade Aberta do Brasil em Sorriso oferece MBA em Gestão no Agronegócio O Polo Sorriso da Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), está ofertando 30...

Momento MT| 09/05/2024 - 15h03 (Atualizado em 09/05/2024 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share