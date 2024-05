Uso irregular do fogo em MT gera multa de até R$ 7,5 mil por hectare O uso irregular do fogo associado ao desmatamento ilegal gera multa de até R$ 7,5 mil por hectare em Mato Grosso. As multas são aplicadas...

Momento MT| 07/05/2024 - 17h32 (Atualizado em 07/05/2024 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share