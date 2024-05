Vacinação contra a dengue em Sorriso: Saiba como se prevenir!

A partir das 13 horas da próxima terça-feira, dia 14, todas as Salas de Vacina de Sorriso irão disponibilizar a vacina contra a dengue. O Município recebeu ontem, dia 9, 8.177 doses do imunizante. Inicialmente, o público-alvo é formado por adolescentes de 10 a 14 anos. Para receber o imunizante basta procurar uma unidade portando o cartão do SUS e o CPF. Os menores devem estar acompanhados por um adulto responsável.

