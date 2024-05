Vacinação contra poliomielite: protegendo nossas crianças

A partir da próxima segunda-feira, 27 de maio, as unidades de saúde estarão com as atenções voltadas para as crianças com o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Todas as unidades de saúde já estão preparadas e com estoque de vacinas suficientes para imunizar todas as crianças do grupo prioritário.

