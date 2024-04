Vasco em crise: derrota por 4 a 0 para o Criciúma e técnico demitido

A fase do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro se agravou neste sábado (27.04), após sofrer uma derrota contundente por 4 a 0 contra o Criciúma, em pleno São Januário, pela quarta rodada da competição. Este resultado marcou a terceira derrota consecutiva do time no campeonato, levando a uma crise evidente e resultando no desligamento do técnico Ramón Díaz e seu auxiliar, Emiliano Díaz.

