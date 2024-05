Vasco quebra sequência de derrotas e conquista vitória importante

O Vasco da Gama conseguiu uma importante recuperação no Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, pela sexta rodada da competição. Com este resultado, o time carioca pôs fim a uma série de quatro derrotas consecutivas no torneio, um alívio tanto para a equipe quanto para a torcida, que mais uma vez compareceu em peso para apoiar.

