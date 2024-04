Vencedores do Prêmio de Eficiência e Inovação revolucionam atendimento em saúde

As iniciativas que conquistaram as três primeiras colocações na categoria Transformação Digital do Prêmio de Eficiência e Inovação em Práticas Públicas, do Governo de Mato Grosso, melhoraram o atendimento de saúde à população e ampliaram a segurança, com o uso de tecnologia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.