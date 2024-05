Vencedores do Prêmio Eficiência e Inovação compartilham suas experiências em novo episódio de podcast O novo episódio do Podcast MT Conectado recebeu os vencedores do Prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Públicas, que relataram...

Momento MT|Do R7 16/05/2024 - 11h33 (Atualizado em 16/05/2024 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share