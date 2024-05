Vereador Dilemário Alencar presta homenagem aos servidores do Samu

Por indicação do vereador Dilemário Alencar (UB), a Câmara Municipal de Cuiabá vai realizar uma sessão solene para homenagear os servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A sessão será realizada na próxima segunda-feira (6), ás 19 horas, no plenário do parlamento cuiabano.

