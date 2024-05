Vereador Eduardo Magalhães protocola indicações de tapa-buracos e asfalto em Cuiabá

O vereador por Cuiabá, Eduardo Magalhães (Republicanos), na primeira sessão de maio protocolou indicações de tapa-buracos e asfalto. "Toda e qualquer operação tapa-buraco é essencial para manter a pavimentação asfáltica de acordo com as exigências de segurança para as vias urbanas. Assim, é possível evitar acidentes, como colisões entre veículos, e quedas de pedestres", afirma o parlamentar.

