Vereador Lilo Pinheiro homenageará festeiros do Senhor Divino

O vereador Lilo Pinheiro (PP) apresentou o requerimento de sessão solene para a entrega dos títulos honoríficos Ordem do Mérito Legislativo “Senhor Divino” aos Festeiros de 2024. A proposta foi apresentada no dia 05 de abril e aprovada em bloco pelos vereadores em plenário no dia 12 de abril.

