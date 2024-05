Vereadora Maysa Leão homenageia mulheres empreendedoras de Cuiabá

Alto contraste

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) homenageou nesta sexta (03.05), em Sessão Solene, às mulheres empreendedoras de Cuiabá. O evento ocorreu no Plenário de Deliberações da Câmara Municipal da Cidade. Mais de 180 mulheres estão entre os nomes que receberam as moções de aplausos. A parlamentar, que possui dentre as suas bandeiras o empreendedorismo feminino, não hesitou em homenagear as mulheres que geram emprego e renda na capital. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



