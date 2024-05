Vice-governador assume governo de Mato Grosso durante viagem de Mauro Mendes aos EUA

O vice-governador Otaviano Pivetta assume, neste domingo (12.05), o comando do Governo de Mato Grosso. Ele estará à frente do Executivo Estadual durante a viagem do governador Mauro Mendes aos Estados Unidos, até o dia 18 de maio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.