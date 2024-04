Vigilância em Saúde: Expediente suspenso nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS informa que nesta sexta-feira (26), não haverá expediente no prédio da Vigilância em Saúde (local onde funciona a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Zoonoses, entre outros serviços). A medida é devido à realização da recuperação da malha viária de acesso ao prédio, na região do bairro Ribeirão do Lipa. O expediente será retomado normalmente na próxima segunda-feira (29).

