Virginia Mendes e Mauro Mendes prestigiam jantar em Nova Iorque

Nesta terça-feira (14.05), convidados pelo presidente do J. Safra Investment Bank José Olympio, a primeira-dama de Mato Grosso Virginia Mendes, e o governador Mauro Mendes prestigiaram o jantar oferecido pelo grupo Safra em Nova Iorque (EUA) aos homenageados pela Brazilian-American Chamber of Commerce (Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos) e Person of the Year (Pessoa do Ano), Alexandre Birman e Wesley Robert Edens.

