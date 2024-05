Voluntários de Sorriso se unem em campanha de solidariedade

Sete carretas, transportando mais de 232 toneladas de doações, deixaram Sorriso nesta semana em direção ao estado do Rio Grande do Sul. Recebidas em diferentes pontos de coleta do Município, as doações foram direcionadas para três pontos de triagem e, posteriormente, separadas conforme a demanda de cada região atendida. São roupas, agasalhos, colchões, medicamento, alimentos não perecíveis, utensílios domésticos, e produtos de higiene e limpeza.

