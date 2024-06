Zequinha destaca ações contra crimes sexuais no Marajó

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) destacou, em pronunciamento na terça-feira (11), diligência externa realizada pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), na quinta-feira (6), sobre crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes no Arquipélago do Marajó (PA). A diligência contou com a presença de organizações da sociedade civil que atuam na prevenção de abuso contra crianças e adolescentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.