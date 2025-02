Movimentação internacional no Brasil cresce em 2024 e bate recorde histórico Levantamento da Polícia Federal engloba deslocamentos de turismo, trabalho, negócios, estudos e outras finalidades Cidades|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 11h18 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h32 ) twitter

Movimentação internacional no Brasil cresce Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

A PF (Polícia Federal) atingiu um marco inédito em 2024 ao registrar 31.482.323 movimentações internacionais, que incluem entradas e saídas do Brasil, envolvendo cidadãos brasileiros e estrangeiros.

Este é o maior número desde que o controle migratório passou a ser monitorado pelo STI (Sistema de Tráfego Internacional).

O levantamento engloba deslocamentos relacionados a turismo, trabalho, negócios, estudos e outras finalidades, realizados por diferentes modais: aéreo, terrestre e marítimo.

Do total de registros, 54,2% correspondem a cidadãos brasileiros (17.060.331 movimentações), enquanto 45,8% são de estrangeiros (14.421.992). O modal aéreo liderou como o mais utilizado, respondendo por 81,7% das movimentações, seguido pelo terrestre (13,4%) e marítimo (3,5%).

Entre os estrangeiros que passaram pelo Brasil em 2024, destacam-se argentinos, chilenos, norte-americanos, uruguaios, paraguaios, franceses e portugueses.

No setor aéreo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi a principal porta de entrada e saída do país, com 15.394.284 registros migratórios. Em segundo lugar ficou o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com 4.856.388 movimentações.

No modal terrestre, o destaque foi Foz do Iguaçu, no Paraná, com 1.600.923 registros, seguido por Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que contabilizou 861.688 movimentações.

Já no modal marítimo, o terminal de Santos, em São Paulo, foi o mais movimentado, com 283.162 registros, seguido pelo porto do Rio de Janeiro, com 248.835 movimentações internacionais.