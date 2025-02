PF investiga fraude em vagas do SUS usadas para ganhos eleitorais Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores incompatíveis com a renda dos investigados Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 07h54 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h17 ) twitter

Operação aconteceu na manhã desta terça (21) Divulgação/Polícia Federal - 21/01/2025

A PF (Polícia Federal) deflagrou a Operação Saúde Eleitoral, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa acusada de manipular vagas no SUS (Sistema Único de Saúde), especialmente no SISREG (Sistema Nacional de Regulação). A operação aconteceu na manhã desta terça-feira (21).

A ação inclui o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Brasília e no município de Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores incompatíveis com a renda dos investigados, bem como o afastamento de alguns envolvidos das funções públicas.

As investigações começaram após uma denúncia da Câmara Municipal de Queimados, que relatou irregularidades no agendamento de consultas médicas pelo SISREG. Segundo a denúncia, centenas de vagas destinadas aos munícipes estariam sendo retidas por indivíduos que as alocavam posteriormente em troca de apoio político e votos durante as eleições de 2024.

O SISREG é uma ferramenta criada para organizar e controlar o acesso aos serviços públicos de saúde, garantindo igualdade de acesso e eficiência no atendimento, pilares fundamentais do SUS. Os agendamentos deveriam seguir critérios de fila e disponibilidade, mas a organização criminosa alterava os registros para beneficiar pessoas de interesse político.

Entre as medidas determinadas pela Justiça, destacam-se:

Cumprimento de mandados de busca e apreensão;

Sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados;

Afastamento de servidores públicos envolvidos no esquema.

Os investigados poderão responder por crimes como:

Organização criminosa;

Inserção de dados falsos em sistema de informação;

Corrupção eleitoral.