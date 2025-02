‘Não vai me calar’: ex-governador de Goiás chama operação contra ele de perseguição Marconi Perillo foi um dos alvos de operação da PF que investiga desvio de recursos destinados à saúde pública Cidades|Do R7 06/02/2025 - 18h01 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF cumpriu 11 mandados de busca e apreensão Wilson Dias/Agência Brasil - Arquivo

O ex-governador de Goiás e presidente do PSDB, Marconi Perillo , chamou a operação da Polícia Federal desta quinta-feira (6), que investiga desvio de recursos destinados à saúde, de uso do poder do Estado “para me perseguir, constranger e tentar calar”. Perillo foi alvo de um dos 11 mandados de busca e apreensão cumpridos em Goiânia e em Brasília.

O presidente nacional do PSDB acusa o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de ser o “mandante” da operação que, segundo ele, “hoje domina Goiás e suas instituições”. Leia a íntegra da nota de repúdio ao fim da matéria.

“Não se iluda, Caiado. Você não vai me calar! A hora daqueles que me perseguem vai chegar”, declara. Perillo governou o estado de 2011 a 2018.

A Polícia Federal diz ter indícios de que os alvos das operações fraudaram contratos assinados pelo governo estadual com pelo menos uma organização social para desviar parte do valor destinado a melhorias na saúde pública. De acordo com a PF, a entidade supostamente contratava empresas relacionadas a políticos para fazer os serviços, fazendo com que parte dos recursos fosse repassado.

‌



A CGU (Corregedoria-geral da União) afirma que investiga “indícios de fraudes e irregularidades” desde 2019 na gestão de dois hospitais públicos estaduais, quando recebeu “informações anônimas”.

Íntegra da nota de repúdio

Mesmo esperando uma reação às denúncias que tenho feito contra o grupo comandado por Caiado e que hoje domina Goiás e suas instituições, não imaginava que eles, mais uma vez, ousassem usar o poder do Estado para me perseguir, constranger e tentar calar.

‌



Já fui vítima de outras armações e “operações” encomendadas, quando todos os meus sigilos e de minha família foram devassados, na mais profunda investigação contra um político em Goiás. Inclusive, essa armação foi duramente repreendida pelo STF.

Eles sabem da minha inocência e idoneidade. Não encontraram e não encontrarão nada contra mim. Nunca fiz o que narram. Só se fabricarem. Criarem factoides. Mas agora extrapolaram todos os limites, e com extrema crueldade. Estão fazendo uma operação por supostos “fatos” acontecidos 13 anos atrás. É estranho que só agora, quando faço denúncias contra o atual governo, é que resolvem realizar essa operação.

‌



Em política não existem coincidências. Não tem um único centavo em minhas contas e de minha família que não seja oriundo do meu trabalho e declarado no Imposto de Renda. Estão tentando criminalizar movimentações lícitas, legais e todas declaradas aos órgãos competentes. Isso é um absurdo!

Eu repudio veementemente a inclusão do meu nome nessa “operação”! Estão criando uma cortina de fumaça para não irem atrás de minhas denúncias e investigarem quem deveria ser investigado hoje em Goiás.

Enquanto fazem mais um circo para me constranger, o Estádio Serra Dourada foi vendido por apenas R$ 10 milhões; o CORA vai custar o absurdo de R$ 2,4 bilhões e o Caiado ameaça a mim e minha família quando manda recado para ROTAM responder aos meus questionamentos políticos, os mesmos que estão sendo investigados pela morte de Fábio Escobar em Anápolis.

Não se iluda Caiado. Você não vai me calar! A hora daqueles que me perseguem vai chegar.