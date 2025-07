Operação da PF desmonta garimpos ilegais e resgata fauna ameaçada na Amazônia Operação contou com apoio do ICMBio e da Funai; agentes apreenderam drogas e mercúrio Cidades|Do R7 28/07/2025 - 10h45 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal desmantelou garimpos ilegais na Amazônia, com apoio do ICMBio e Funai.

Foram apreendidos barcos, mercúrio e equipamentos usados por garimpeiros durante a operação.

A ação visa combater a mineração ilegal que prejudica o meio ambiente e as comunidades locais.

Diversos animais ameaçados de extinção foram resgatados e soltos pelo ICMBio durante a operação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Impacto ambiental atinge a fauna silvestre, povos e comunidades tradicionais Divulgação/PF - 28.7.2025

A Polícia Federal inutilizou, nesta segunda-feira (28), pontos de garimpo ilegal na bacia hidrográfica dos rios Jutaí, Bóia e Igarapé Preto, no município de Jutaí (AM). Segundo a corporação, foram apreendidas embarcações, combustível, frascos de mercúrio e equipamentos de comunicação utilizados pelos suspeitos (veja a relação completa a seguir).

A operação contou com o apoio do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Entre os impactos ambientais identificados, destacam-se a degradação da calha do rio Jutaí e de seus afluentes, o assoreamento, o lançamento de sedimentos e de rejeitos contaminados por mercúrio — substância tóxica utilizada no processo de extração de ouro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O principal objetivo é interromper as atividades de mineração ilegal praticadas na região, que causam severos danos ao meio ambiente e afetam diretamente a qualidade de vida das comunidades e povos tradicionais.

‌



Equipamentos utilizados no garimpo ilegal foram inutilizada Divulgação/PF - 28.7.2025

As ações também contaram com o suporte da Coordenação de Aviação Operacional (CAOP) e do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia), que reúne esforços dos nove estados da Amazônia Legal brasileira e dos outros oito países que também abrigam a Floresta Amazônica em seus territórios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Itens apreendidos

Até o momento, foram inutilizados e apreendidos, conforme os critérios previstos em normativos ambientais, diversos equipamentos empregados na lavra ilegal, como:

‌



16 dragas;

4 mil litros de combustível;

5 rebocadores;

2 embarcações regionais;

6 voadeiras;

frascos de mercúrio;

4 motores de popa;

3 inversores;

1 carregador de bateria; e

2 redes de comunicação (Starlink).

Além disso, foram arrecadados documentos e registros que poderão subsidiar futuras investigações criminais voltadas à identificação dos responsáveis pela atividade ilícita e à responsabilização penal, civil e ambiental.

Operação contou com apoio do ICMBio e da Funai Divulgação/PF - 28.7.2025

Animais

Durante a operação, que seguiu os protocolos de manejo da fauna, o ICMBio realizou a soltura de diversos espécimes da fauna silvestre, incluindo quatro tracajás, duas tartarugas centenárias e um exemplar de iaçá.

‌



Os animais foram encontrados em posse de garimpeiros e pertencem a espécies classificadas como ameaçadas de extinção, conforme listas oficiais de conservação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp