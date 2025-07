Operação contra garimpo ilegal resgata cão abandonado em Mariana (MG)

Um cachorro foi resgatado após ser abandonado durante uma ação contra garimpo ilegal no Parque Estadual do Itacolomi, em Mariana, a cerca de 115 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas. A operação foi feita pela Polícia Militar de Meio Ambiente em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). No local, os agentes encontraram extração clandestina de ouro com sistema de dragagem no rio. Durante a fuga, os garimpeiros deixaram o animal para trás. Ele foi recolhido e levado para o abrigo da prefeitura, onde agora está disponível para adoção. Os equipamentos usados no crime ambiental foram destruídos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!