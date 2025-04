Pássaro ‘pescador’ usa pão como isca e surpreende internautas; entenda o comportamento Vídeo levantou discussão se o comportamento surgiu por instinto do animal ou se ele aprendeu observando humanos Cidades|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 11/04/2025 - 21h34 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h38 ) twitter

A cena de um pássaro “pescando” de maneira inusitada chamou a atenção nas redes sociais durante esta semana. No vídeo gravado por um grupo de amigos, a ave pousa na beira de um lago no Bosque dos Buritis, em Goiânia (GO), e joga um pedaço de pão na água como isca para atrair um peixe. Após esperar pacientemente, o plano dá certo, e o animal consegue fisgar a presa. O comportamento engenhoso do “pássaro pescador” viralizou, e internautas se perguntaram: será que isso é comum entre as aves?

A ave do vídeo é popularmente chamada de socozinho, socó-í ou soco-estudante, e seu nome científico é butorides striatus. O animal é da família das garças e pode ser encontrado em ambientes aquáticos naturais, em áreas de barragens ou qualquer lugar com um espelho d’água. Ele se alimenta de peixes pequenos, anfíbios e outros pequenos vertebrados aquáticos, como explica o biólogo Paulo Antas.

Pássaro "pescador" usa pedaço de pão para pegar peixe Material cedido à RECORD

Quanto à “pesca”, o especialista explica que já existem registros de aves usando pedaços de pão para capturar presas. Segundo ele, esse comportamento pode ter sido aprendido, possivelmente após a ave observar peixes se alimentando das migalhas jogadas por humanos na água. A partir disso, o pássaro teria passado a reproduzir o gesto, usando o pão como uma ferramenta de caça.

“Na Praça dos Cristais [em Brasília], é possível ver garças e socós buscando as tilápias atraídas pelo pão jogado pelos visitantes. Esse, talvez, seja o início do desenvolvimento desse comportamento, que está um passo adiante com a ave manipulando o pão para deixar as presas na sua área de ação”, explica.

Entretanto, ele pontua que a possibilidade desse ato ser natural não pode ser descartada, apesar de não ter sido observado pela comunidade científica ainda. As aves também poderiam utilizar pedaços de frutas atrativas para os peixes como isca. A prática ainda seria muito pontual, ou seja, ocorreria apenas em períodos de oferta de frutas específicas derivadas de matas ao redor dos rios e lagoas, segundo Antas.

“Coisas diferentes da natureza”

O biólogo Edvaldo Júnior afirma que já houve registros dessas aves usando outros artefatos para caçar de forma parecida, como galhos, penas, flores, sementes e insetos. Ele ainda levanta a possibilidade de esses pássaros realizarem essa prática após observar humanos usando iscas parecidas para pescar.

Júnior também explica que o comportamento pode ser observado principalmente em aves aquáticas, sobretudo as que fazem parte do grupo das garças, ou da família ardeidae.

Porém, relatos semelhantes já foram registrados em outros pássaros, como os martins-pescadores, pavãozinho-do-pará, gaivotas e gaviões. Essas atitudes também foram percebidas em macacos, que pegam a comida e jogam na água ou a seguram, de forma a atrair os peixes e os capturarem com as mãos, explica o especialista.

Antas destaca a importância desses questionamentos para a comunidade científica. Para ele, essa divulgação “ajuda a ver coisas diferentes da natureza e chamar a atenção de pesquisadores para esse tema e, quem sabe, desvendar se também ocorre em áreas naturais”.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles