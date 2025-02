Avião precisa retornar ao Aeroporto Internacional do RJ após se chocar com pássaro A aeronave da Latam seguia para São Paulo e ficou destruída com o choque

JR na TV|Do R7 20/02/2025 - 21h39 (Atualizado em 20/02/2025 - 21h39 ) twitter

