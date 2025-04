Petrobras: governo do Amapá autoriza operação de centro de fauna; falta aprovação do Ibama Inspeção do Ibama pode acontecer a partir da segunda-feira (7) segundo a estatal Cidades|Do Estadão Conteúdo 05/04/2025 - 21h02 (Atualizado em 05/04/2025 - 21h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Petrobras: governo do Amapá autoriza operação de centro de fauna; falta aprovação do Ibama Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras informou neste sábado (5) ter recebido uma licença da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá para operar sua Unidade de Atendimento e Reabilitação de Fauna localizada no município de Oiapoque.

Segundo a estatal, para o início do funcionamento da unidade de fauna no Amapá ainda é necessária a realização de uma inspeção pelo Ibama, o que, disse em nota, pode acontecer a partir da segunda-feira (7).

A unidade no Amapá é uma exigência do Ibama para liberar a busca de petróleo no litoral do Estado, no bloco FZA-M-59. A Petrobras já havia construído uma unidade desse tipo em Belém, que foi considerada distante do local pretendido para a operação no mar. Segundo a empresa, as duas unidades vão funcionar “em sinergia”.

A instalação funciona como uma espécie de hospital para fauna e conta com ambulatório, salas de estabilização, atendimento, centro cirúrgico e outros espaços dedicados a atender aves, mamíferos marinhos, tartarugas, golfinhos e peixes-boi.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp