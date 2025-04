Zelensky diz que silêncio após ataque russo apenas encoraja Moscou a continuar a guerra ‘Este ataque é um dos capítulos mais sombrios para Kryvyi Rih’, afirmou o líder ucraniano Internacional|Do Estadão Conteúdo 05/04/2025 - 20h53 (Atualizado em 05/04/2025 - 20h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zelensky diz que silêncio após ataque russo apenas encoraja Moscou a continuar a guerra Instagram

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o silêncio sobre o fato de que a Rússia mata crianças com mísseis balísticos é errado e perigoso. “Isso só encoraja a escória em Moscou a continuar a guerra e continuar ignorando a diplomacia”, disse o líder ucraniano em postagem no X neste sábado (5).

”Este ataque é um dos capítulos mais sombrios para Kryvyi Rih”, afirmou o líder ucraniano. Um ataque com míssil russo na sexta-feira na região central da Ucrânia deixou pelo menos 18 mortos, incluindo nove crianças, segundo o governador regional Serhii Lysak.

”A fraqueza nunca acabou com uma guerra. É por isso que sou grato a todos os países cujos representantes se manifestaram - líderes, ministros das Relações Exteriores, embaixadas”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp