PF apura esquema de mineração ilegal em MG com lucro estimado em R$ 1,9 milhão; veja imagens Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e maquinários utilizados na extração Cidades|Do R7 02/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

prejuízo ambiental estimado ultrapassa R$ 1.907.330,13 Divulgação/PF - 02/7/2025

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (2), 10 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Divinópolis, Grão Mogol, Congonhas e Contagem — todos em Minas Gerais — e em uma residência em Arari, no Maranhão, no âmbito da investigação sobre extração ilegal de minério de ferro no Vale das Cancelas, no norte de Minas Gerais.

Segundo informações da corporação, os policiais apreenderam celulares, computadores, mídias digitais, documentos fiscais e contábeis, além de veículos e maquinários utilizados na extração e no transporte do minério.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Confira imagens e itens apreendidos em operação contra mineração ilegal em MG

O prejuízo ambiental estimado ultrapassa R$ 1.907.330,13, enquanto o valor do minério extraído gira em torno de R$ 1,9 milhão.

Os mandados foram cumpridos em residências e estabelecimentos empresariais ligados aos investigados, suspeitos de operar e apoiar a cadeia logística da atividade de mineração clandestina.

‌



De acordo com as investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal de Montes Claros (MG), o grupo criminoso explorava uma área de preservação ambiental sem qualquer autorização legal.

Um laudo pericial elaborado pela PF apontou que, entre abril e outubro de 2023, foram extraídos aproximadamente 6.032 metros cúbicos de minério de ferro, o equivalente a quase 19 mil toneladas.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além dos crimes ambientais e de usurpação de bens da União, também são apurados indícios de sonegação fiscal e lavagem de capitais. Uma das empresas envolvidas, localizada em Divinópolis (MG) e vinculada a um dos principais investigados, apresentou movimentações financeiras atípicas de quase R$ 12 milhões apenas no mês de outubro de 2020.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As investigações seguem com a análise do material apreendido, e outras diligências estão em curso para aprofundar a identificação dos envolvidos e mapear a estrutura financeira da organização.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp