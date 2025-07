Bolsonaro cancela agendas em julho por recomendação médica após crises de soluço e vômito Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também se pronunciou nas redes sociais Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 07h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 08h10 ) twitter

Bolsonaro cancela agendas em julho

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou todas as agendas públicas previstas para o mês de julho após orientação médica de “repouso absoluto”. A decisão, anunciada nesta quarta-feira (2) por meio das redes sociais, foi tomada após uma consulta de urgência motivada por crises frequentes de soluço e vômito.

“Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto, ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crises de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impede até de falar”, escreveu Bolsonaro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também se pronunciou nas redes sociais. “O Jair precisa deste tempo para se recuperar completamente. Tenho fé de que Deus o ajudará e logo, logo ele estará 100% para retomar suas agendas de trabalho”, afirmou.

Apesar da recuperação parcial, Bolsonaro participou no último domingo (29) de uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo os médicos Claudio Biroloni, cirurgião que operou o ex-presidente, e Leandro Echenique, responsáveis pelo acompanhamento clínico, Bolsonaro seguirá em “repouso domiciliar” durante o mês de julho para garantir a completa recuperação.

A nota assinada pelos médicos cita como agravantes recentes as crises de soluços e os efeitos da cirurgia abdominal realizada em abril. O procedimento de 12 horas teve como objetivo tratar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, comprometida pelas múltiplas cirurgias desde a facada sofrida em 2018, durante a campanha presidencial.

De acordo com o comunicado da equipe médica, o ex-presidente deverá permanecer afastado de eventos públicos e compromissos partidários durante todo o mês.

Vale lembrar que no mês passado, o ex-presidente foi submetido a exames em um hospital privado em Brasília após passar mal durante compromissos políticos em Goiás. Na ocasião, foi diagnosticado com pneumonia.

