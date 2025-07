Duas pessoas são presas com mais de 1.800 barras de maconha em operação policial em MG

Uma operação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu 1.880 barras de maconha, avaliadas em R$ 7 milhões, em Itaúna, a 80 km de Belo Horizonte. A droga estava oculta dentro de um rolo compressor que veio da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Dois homens, já conhecidos por passagens por tráfico, foram detidos. Segundo a polícia, ambos podem ter envolvimento direto com uma organização criminosa. As investigações continuam. O dono da oficina onde a droga foi descoberta não foi localizado.



