PF faz operação contra grupo que vendeu R$ 7,3 milhões em notas falsas pela internet

Notas falsas apreendidas pela Polícia Federal (Divulgação/Polícia Federal - 15.5.2024)

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quarta-feira (15) contra um grupo investigado por associação criminosa e falsificação de moeda. Segundo a corporação, uma das pessoas envolvidas no esquema vendeu R$ 7,3 milhões em notas falsas pela internet. As cédulas eram enviadas para todo o país pelos Correios.

A corporação cumpriu um mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão contra os investigados. As fábricas clandestinas de dinheiro falso funcionavam em Luziânia e Novo Gama, cidades goianas no Entorno do Distrito Federal. Além de notas de reais, o grupo produzia cédulas falsas de dólar.

A PF informou que os membros do grupo vão responder pelos crimes de moeda falsa e associação criminosa. Somando as penas dos delitos, os envolvidos no esquema podem ser condenados a até 15 anos de reclusão.

A investigação foi iniciada no final do ano passado entre um núcleo na PF que cuida do crime de moeda falsa em parceria com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios em Brasília.