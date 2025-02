PF indicia ex-diretores e membros da PRF por interferência eleitoral em 2022 Corporação já havia indiciado o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, pelo mesmo episódio Cidades|Do R7 22/01/2025 - 08h22 (Atualizado em 22/01/2025 - 09h37 ) twitter

Djairlon Moura (esq.) e Luís Reischak Júnior (dir.) Reprodução/Assembleia Legislativa do Norte - 8.5.2019 e Divulgação/PRF - 29.1.2021

A Polícia Federal indiciou outros quatro ex-diretores e coordenadores da PRF (Polícia Rodoviária Federal) pela suposta interferência no segundo turno das Eleições de 2022. Segundo as investigações, a corporação montou blitze no interior do Nordeste para impedir o fluxo de eleitores até as cabines de votação. A informação sobre o processo foi confirmada nesta quarta-feira (22) e abrange servidores em cargos estratégicos, como o ex-diretor de Operações da PRF, Djairlon Henrique Moura, e o ex-coordenador de Inteligência da PRF, Adiel Pereira Alcântara (veja lista completa abaixo). O R7 tenta contato com os citados.

Os quatro ex-membros são acusados dos crimes de desobediência, prevaricação, restrição ao exercício do direito de voto e participação por omissão no crime de tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Veja os indiciados desta quarta-feira (22):

Luis Carlos Reischak Júnior - ex-diretor de Inteligência da PRF na gestão Silvinei e ex-superintendente no Rio Grande do Sul);

- ex-diretor de Inteligência da PRF na gestão Silvinei e ex-superintendente no Rio Grande do Sul); Rodrigo Cardozo Hoppe - ex-coordenador de Inteligência na diretoria de Inteligência da PRF);

- ex-coordenador de Inteligência na diretoria de Inteligência da PRF); Djairlon Henrique Moura - ex-diretor de Operações da PRF na gestão Silvinei);

- ex-diretor de Operações da PRF na gestão Silvinei); Adiel Pereira Alcântara - também ex-coordenador de Inteligência da PRF.

Relembre

Em agosto de 2024, a PF já havia pedido o indiciamento do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, que ficou preso preventivamente por quase um ano. A investigação teve acesso a supostos documentos, incluindo um “mapa de calor”, que mostraria as regiões com maior concentração de votos no primeiro turno da eleição de 2022 para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a PF, a imagem foi utilizada pela gestão de Vasques para montar os supostos pontos de bloqueio. A informação consta em um documento que fundamentou a prisão do ex-diretor-geral da corporação, no dia 9 de agosto de 2023.