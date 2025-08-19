PF investiga desvios de mais de R$ 50 milhões da educação básica no Maranhão e Piauí Núcleo investigado atuou na manipulação de procedimentos licitatórios e teria se apropriado de valores indevidamente Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 08h49 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal investiga desvios de mais de R$ 50 milhões do Fundeb no Maranhão e Piauí.

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão em várias cidades implicadas.

A investigação revela fraudes em licitações e apropriação de valores por servidores públicos.

Os envolvidos podem responder por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Policiais federais apreenderam relógios, dinheiro em espécie e joias Divulgação/PF - 19.8.2025

A Polícia Federal cumpre 45 mandados de busca e apreensão contra empresas, pessoas físicas e servidores públicos no âmbito de uma investigação que apura supostos desvios de R$ 50 milhões do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Durante as ações, foram apreendidos relógios, dinheiro em espécie e joias. Até a publicação desta reportagem, a corporação não divulgou o valor total das apreensões. Ao todo, os agentes estiveram em seis cidades do Maranhão e uma no Piauí (veja lista completa abaixo).

A investigação apura possíveis fraudes em licitações municipais ocorridas entre 2021 e 2025. “Também foi identificado que parte dos valores contratados com recursos do Fundeb era devolvida aos servidores públicos envolvidos nas fraudes”, afirmou a PF.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Policiais federais apreenderam relógios, dinheiro em espécie e joias Divulgação/PF - 19.8.2025

Segundo a corporação, o núcleo investigado atuou na manipulação de procedimentos licitatórios, no desvio de recursos públicos do fundo e na apropriação de parte dos valores desviados pelos servidores envolvidos no esquema criminoso.

‌



Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.

Cidades

Os agentes realizaram buscas nas seguintes cidades:

‌



Caxias (MA);

São Luís (MA);

São José do Ribamar (MA);

Buriti Bravo (MA);

Presidente Dutra (MA);

Joselândia (MA); e

Teresina (PI).

O que é o Fundeb?

O Fundeb é um mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil, composto por 27 fundos, um para cada estado e o Distrito Federal. O objetivo é redistribuir recursos para garantir um padrão mínimo de qualidade na educação básica. O Fundeb abrange desde creches até o ensino médio, incluindo a EJA (Educação de Jovens e Adultos), mas não inclui a educação superior.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

Qual é o objetivo da investigação da Polícia Federal no Maranhão e Piauí?

‌



A investigação da Polícia Federal visa apurar supostos desvios de R$ 50 milhões do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Quantos mandados de busca e apreensão foram cumpridos e contra quem?

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra empresas, pessoas físicas e servidores públicos.

O que foi apreendido durante as ações da Polícia Federal?

Durante as ações, foram apreendidos relógios, dinheiro em espécie e joias. O valor total das apreensões ainda não foi divulgado.

Em quais cidades a Polícia Federal realizou as buscas?

As buscas foram realizadas em seis cidades do Maranhão: Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra e Joselândia, além de Teresina, no Piauí.

Quais fraudes estão sendo investigadas?

A investigação apura possíveis fraudes em licitações municipais ocorridas entre 2021 e 2025, incluindo a devolução de parte dos valores contratados com recursos do Fundeb aos servidores públicos envolvidos nas fraudes.

Quais crimes os investigados podem responder?

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.

O que é o Fundeb?

O Fundeb é um mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil, composto por 27 fundos, um para cada estado e o Distrito Federal, para redistribuir recursos para garantir um padrão mínimo de qualidade na educação básica, abrangendo desde creches até o ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas não incluindo a educação superior.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp