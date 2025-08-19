Saiba quem deve buscar os canais oficiais para regularizar a prova de vida no INSS
Verificação é realizada de forma segura e automática, pelo cruzamento de dados oficiais do Governo Federal
Atualmente, cerca de 10% dos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ainda precisam realizar a prova de vida para evitar a suspensão do benefício.
Desde 2022, uma portaria determinou que a comprovação seja feita prioritariamente pelo cruzamento de informações — como biometria em bancos ou registros no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Assim, a maioria dos segurados não precisa ir ao banco ou acessar o Meu INSS para manter o pagamento ativo. Segundo o governo, a medida reduz filas, deslocamentos e traz mais comodidade.
Como saber se é necessário fazer a prova de vida?
Embora a maioria já esteja regularizada, quem tiver dúvida pode consultar facilmente:
- Pelo Meu INSS: acesse o site ou aplicativo, faça login com CPF e senha e busque o serviço “Prova de Vida”. Se aparecer a data da última atualização, está tudo certo.
- Pelo telefone 135: atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Se aparecer a mensagem “Comprovação de vida não realizada”, será necessário regularizar.
Como regularizar a situação
- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se solicitado;
- Em alguns bancos, a Prova de Vida pode ser feita pelo internet banking;
- Também é possível realizar o procedimento presencialmente na agência bancária.
Golpes
Mesmo com a modernização do processo, golpistas continuam tentando enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas, ameaçando corte do benefício, pedindo dados pessoais ou marcando falsos agendamentos.
É importante lembrar:
- O INSS não liga pedindo a realização da Prova de Vida;
- O INSS não envia mensagens por WhatsApp, SMS ou outros aplicativos ameaçando bloqueio imediato do benefício;
- O INSS não manda servidores à sua casa para recolher documentos ou realizar o procedimento.
Quem não é localizado pelo sistema automático recebe notificação apenas do banco responsável pelo pagamento. Ainda assim, em caso de dúvida, o segurado deve sempre confirmar a situação pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
👉 Desconfie de contatos fora dos canais oficiais. Nunca informe senhas, documentos ou dados pessoais por telefone, ou mensagem. Proteja-se contra golpes e mantenha seu benefício seguro.
