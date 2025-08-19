Saiba quem deve buscar os canais oficiais para regularizar a prova de vida no INSS Verificação é realizada de forma segura e automática, pelo cruzamento de dados oficiais do Governo Federal Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 10% dos segurados do INSS ainda precisam realizar a prova de vida para evitar a suspensão do benefício.

A comprovação é feita principalmente por cruzamento de dados oficiais, sem necessidade de ir ao banco.

Golpistas tentam enganar aposentados com mensagens falsas sobre a regularização do benefício.

Segurados devem usar os canais oficiais, como telefone 135 ou aplicativo Meu INSS, para verificar sua situação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Quem não for identificado pelo sistema automático recebe notificação do banco responsável Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Atualmente, cerca de 10% dos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ainda precisam realizar a prova de vida para evitar a suspensão do benefício.

Desde 2022, uma portaria determinou que a comprovação seja feita prioritariamente pelo cruzamento de informações — como biometria em bancos ou registros no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Assim, a maioria dos segurados não precisa ir ao banco ou acessar o Meu INSS para manter o pagamento ativo. Segundo o governo, a medida reduz filas, deslocamentos e traz mais comodidade.

Como saber se é necessário fazer a prova de vida?

Embora a maioria já esteja regularizada, quem tiver dúvida pode consultar facilmente:

‌



Pelo Meu INSS : acesse o site ou aplicativo, faça login com CPF e senha e busque o serviço “Prova de Vida”. Se aparecer a data da última atualização, está tudo certo.

: acesse o site ou aplicativo, faça login com CPF e senha e busque o serviço “Prova de Vida”. Se aparecer a data da última atualização, está tudo certo. Pelo telefone 135: atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Se aparecer a mensagem “Comprovação de vida não realizada”, será necessário regularizar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como regularizar a situação

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se solicitado;

Em alguns bancos, a Prova de Vida pode ser feita pelo internet banking;

Também é possível realizar o procedimento presencialmente na agência bancária.

Golpes

Mesmo com a modernização do processo, golpistas continuam tentando enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas, ameaçando corte do benefício, pedindo dados pessoais ou marcando falsos agendamentos.

‌



É importante lembrar:

O INSS não liga pedindo a realização da Prova de Vida;

pedindo a realização da Prova de Vida; O INSS não envia mensagens por WhatsApp, SMS ou outros aplicativos ameaçando bloqueio imediato do benefício;

ameaçando bloqueio imediato do benefício; O INSS não manda servidores à sua casa para recolher documentos ou realizar o procedimento.

Quem não é localizado pelo sistema automático recebe notificação apenas do banco responsável pelo pagamento. Ainda assim, em caso de dúvida, o segurado deve sempre confirmar a situação pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

‌



👉 Desconfie de contatos fora dos canais oficiais. Nunca informe senhas, documentos ou dados pessoais por telefone, ou mensagem. Proteja-se contra golpes e mantenha seu benefício seguro.

Perguntas e respostas

Quem precisa regularizar a prova de vida no INSS?

Atualmente, cerca de 10% dos segurados do INSS ainda precisam realizar o procedimento para evitar a suspensão do benefício.

Como é feita a comprovação da prova de vida?

Desde 2022, a comprovação é realizada prioritariamente pelo cruzamento de informações, como biometria em bancos ou registros no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Isso significa que a maioria dos segurados não precisa ir ao banco ou acessar o Meu INSS para manter o pagamento ativo, o que reduz filas e deslocamentos.

O que fazer se a mensagem ‘Comprovação de vida não realizada’ aparecer?

Se essa mensagem aparecer, será necessário regularizar a situação.

Quais cuidados devem ser tomados para evitar golpes?

É importante estar atento, pois golpistas tentam enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas, ameaçando cortar o benefício ou pedindo dados pessoais. O segurado deve sempre confirmar sua situação pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Como confirmar a situação se não for localizado pelo sistema automático?

Quem não é localizado pelo sistema automático recebe notificação apenas do banco responsável pelo pagamento. Em caso de dúvida, é recomendado confirmar a situação pelos canais oficiais.

Quais são as recomendações para proteger os dados pessoais?

Desconfie de contatos fora dos canais oficiais e nunca informe senhas, documentos ou dados pessoais por telefone ou mensagem. É fundamental proteger-se contra golpes e manter o benefício seguro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp