PF investiga preparação de plano terrorista e incitação ao ódio na Paraíba Segundo a corporação, ações eram combinadas em ambientes digitais e representariam ameaça à segurança nacional Cidades|Do R7, em Brasília 11/04/2025 - 09h50 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h51 )

Foram apreendidos celulares, mídias e dispositivos de armazenamento de dados Reprodução/PF - 11.4.2025

A Polícia Federal realizou buscas em endereços em Pocinhos (PB), ligados a um suspeito de participação na elaboração de atos de terrorismo e incitação ao ódio praticados no ambiente digital. Segundo as informações, o plano estava em estágio “preparatório”, porém outros detalhes não foram divulgados. Foram apreendidos celulares, mídias e dispositivos de armazenamento de dados, considerados fundamentais para o avanço das investigações.

O nome do alvo e o conteúdo das mensagens não foram revelados, mas a corporação confirmou que as apurações indicam a existência de comunicações com discursos de ódio e adesão a ideologias extremistas, com motivações raciais e étnicas. O material analisado aponta a predisposição do investigado à prática de atos violentos e reforça seu alinhamento com ideologias de intolerância.

